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Aydın Valisi Varol, Çine'deki toplantıda projeleri değerlendirdi

Aydın Valisi Varol, Çine'deki toplantıda projeleri değerlendirdi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine'de düzenlenen toplantıda devam eden ve planlanan projeleri ele aldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Çine 'de gerçekleştirilen toplantıda devam eden ve planlanan projeleri değerneidrdi.

Vali Varol ilçe ziyaretleri kapsamında son olarak Çine'ye gitti. Vali Varol başkanlığında, Çine'de yürütülen çalışmalar ve planlanan projelerin ele alındığı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Erdoğan ve kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Vali Varol, " Çine'de devam eden yatırımları, kamu hizmetlerinin etkinliğini, ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdik. Çine'mize en iyi hizmeti sunmak için koordinasyon içinde, titizlikle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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