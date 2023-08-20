Vali Ünlü'den ilk ziyaret Saruhan Bey Türbesi ve şehit ailesine

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Giresun Valiliği'nden Manisa Valiliği'ne atanarak görevine başlayan Vali Enver Ünlü, kentteki ilk ziyaretlerini Saruhan Bey Türbesi, şehit ailesi ve tarihi Hatuniye Camii'ne yaptı.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Giresun Valiliği'nden Manisa Valiliği'ne atanarak görevine başlayan Vali Enver Ünlü, kentteki ilk ziyaretlerini Saruhan Bey Türbesi, şehit ailesi ve tarihi Hatuniye Camii'ne yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Manisa'nın yeni Valisi olan Enver Ünlü, dün törenle görevine başladı. Ünlü, kentteki ilk ziyaretlerini de gerçekleştirdi.

Vali Enver Ünlü, ilk olarak Manisa'yı fetheden ve Türk yurdu yapan Saruhan Bey'in Türbesi ve tarihi Hatuniye Camii'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Ünlü'ye İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Ekici, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak eşlik etti. Türbe ziyaretinde Kuran-ı Kerim Tilaveti okunurken, sonrasında İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edildi. Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Vali Ünlü, türbe ve çevre düzenlemesine ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Hatuniye Camii'nde incelemede bulunan Vali Ünlü, cami çıkışı vatandaşlar ile selamlaştı.

Şehit Ege Süleyman Görece'nin ailesine ziyaret

Vali Enver Ünlü, Manisa'daki ilk görev gününde, Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde yaralanan ve tedavi görmekte olduğu Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 Ağustos 2023 günü şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin Saruhanlı'da yaşayan ailesini de ziyaret etti. Şehit babası Sefer Görece, annesi Nilüfer Görece, kardeşleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Vali Ünlü, şehidin ailesine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti. Şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Ünlü, şehitlik mertebesine ulaşmanın herkese nasip olmadığını ifade etti. Vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerin ve ailelerinin kendilerine emanet olduğunu söyleyen Vali Ünlü, "Manisa'ya bugün geldim, göreve başlar başlamaz ilk ziyaretimi size gerçekleştirmek istedim. Sizler, bizlerin baş tacısınız artık hepimiz ailenizin birer bireyiyiz, her zaman yanınızdayız" dedi.

Vali Ünlü daha sonra Çullugörece Mahallesi'ne defnedilen Şehit Ege Süleyman Görece'nin kabrini, şehit babası ve yakınları ile birlikte ziyaret ederek dua etti. - MANİSA