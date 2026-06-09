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Vali Toraman'dan yangın söndürme uçakları ve helikopterleri pilotlarına ziyaret

Vali Toraman'dan yangın söndürme uçakları ve helikopterleri pilotlarına ziyaret
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Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında havalimanında konuşlu yangın söndürme uçakları ve helikopter ekiplerini ziyaret ederek bilgi aldı.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman havalimanında konuşlu bulunan yangın söndürme uçakları ve helikopterleri pilotlarını ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü emrine görevlendirilen ve Çanakkale Havalimanı'nda konuşlu bulunan yangın söndürme uçakları ile helikopterlerde incelemelerde bulundu. Uçuş ekipleriyle bir araya gelen Vali Toraman, yürütülen çalışmalar ile uçaklar ve helikopter hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Çanakkale Havalimanı Müdürü Ali Ünde hazır bulundu. Vali Toraman, uçuş ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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