Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, yılbaşında jandarma personeliyle buluştu

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, yılbaşında 2180 rakımlı üst bölgesinde görev yapan jandarma personeli ile bir araya geldi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, yılbaşında güvenlik güçlerini ziyaret etti. Vali Tekbıyıkoğlu, ilk olarak Hozat ilçesine bağlı Keklik Kule'de görev yapan jandarma personeli ile bir ara geldi. Ardından Ovacık ilçesine bağlı 2180 rakımlı Balikan Tepe Şehit Jandarma Astsubay Celil Mutlu Üs Bölgesi'ne geçen Vali Tekbıyıkoğlu, jandarma personelinin yeni yılını kutladı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Şehrimizin huzurunu sağlamak amacıyla 25 tane üst bölgesi yaşam merkezinde, 59 dış karakolunda jandarmamız faaliyet gösteriyor. Bugün 2180 rakımlı üst bölgesindeyiz. Buraya, yaklaşık 1 yıl önce buranın 1 kilometre uzağında şehit olmuş Jandarma Astsubay Celil Mutlu'nun ismini verdik. Yılbaşı akşamındayız. Arkadaşlarımıza moral ve motivasyon olsun diye manevi bir destek amaçlı geldik. Memleketin her tarafında huzurla, mutlulukla ailelerimize bir araya gelebiliyorsak, kutlamalar yapabiliyorsak bu başta sınır ötesinde görevlerini icra eden TSK personeli, bununla beraber bölgemizde, ilimizde ve tüm illerde faaliyet gösteren kolluk teşkilatımızın sayesindedir. Allah onlardan razı olsun. Herkesin eğlendiği bu saatlerde kendileri vatan görevindedir. Huzuru sağlama, emniyeti ve asayişi yerine getirme görevini icra etmektedir. Hepsinin yeni yıllarını tebrik ediyorum" dedi. - TUNCELİ