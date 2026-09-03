Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde, kendisinden bir süredir haber alınamayan 34 yaşındaki Aydın Öcal, çilingir yardımıyla girilen evinde hareketsiz halde bulundu. Şüpheli görülen ölüm üzerine emniyet güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

ULAŞILAMAYINCA İHBARDA BULUNULDU

Olay, Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Anadolu Üniversitesi’nde görev yapan Aydın Öcal’ın işe gitmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine mesai arkadaşları durumdan şüphelendi. Öcal’ın yakınlarıyla iletişime geçilmesi üzerine adrese giden ailesi, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla girilen ikamette Öcal’ın yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 34 yaşındaki Öcal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ

Olay yerinde savcılık ve polis ekiplerince yapılan detaylı incelemelerin ardından Öcal’ın ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçti. Cansız beden, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı