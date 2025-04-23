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Vali Tavlı, 23 Nisan'da makamını ilkokul öğrencisine devretti

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını 2. sınıf öğrencisi Ahmet Zahit Sever'e devretti. Vali, çocukların bayramını kutladı.

Vali Tavlı, makamını ilkokul öğrencisine devretti

SAMSUN - Samsun Valisi Orhan Tavlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu ilkokul öğrencisi Ahmet Zahit Sever'e devretti.

Atakum Balaç 100. Yıl İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Zahit Sever, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, Okul Müdürü İbrahim Ünal ve öğretmeni Nurşen Kalaycı ile birlikte Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette makamını Ahmet Zahit Sever'e devreden Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yılını ve geleceğin teminatı çocukların her gününün bayram neşesi içinde geçmesi temennisiyle Samsun'un, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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