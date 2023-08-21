Vali Taşolar trafik kazası geçiren aileyi ziyaret etti
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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş ilçesinde trafik kazası geçiren aileyi ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş ilçesinde trafik kazası geçiren aileyi ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Karga köyü mevkiinde dün 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralanmıştı. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaralı vatandaşı ziyaret eden Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel