Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Yeni Yıl Ziyaretleri Yaptı

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, yeni yıl ziyaretleri kapsamında 24 saat esasıyla vatandaşlara hizmet veren kurumları ziyaret etti.

İlk olarak İkisu Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Tanrısever, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet ederek doğal enerji kaynağı pestil ve köme hediye eden Vali Tanrısever, emniyet kemeri ve diğer kurallar hakkında sürücülere uyarılarda bulundu.

Daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesini ziyaret eden Vali Tanrısever, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ve hastane yöneticileriyle birlikte acil serviste tedavi gören hastaları ziyaret ederek hem yeni yılını kutladı hem geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada bir annenin kızı için tekerlekli sandalye talebinin hemen yerine getirilmesi için talimat veren Vali Tanrısever, hastanede tedavi gören Şehit Polis Memuru Serdar Oğur'un annesi Azem Oğur'u ziyaret ederek doktorlarından durumu hakkında bilgi aldı.

Son ziyaretini Akçakale Emniyet Uygulama noktasını ziyaret eden Vali Tanrısever, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert ve diğer yetkililerden bilgiler aldı. Hem Jandarma hem de Emniyet uygulama noktasında denetleme defterlerini imzalayan Vali Tanrısever, 24 saat esasıyla vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yapan Jandarma ve Emniyet görevlilerine teşekkür etti.

Acı ve tatlı hatıralarıyla 2023 yılını geride bıraktıklarını kaydeden Vali Tanrısever, yeni yılın Gümüşhane'ye, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni etti. 2024 yılının iyi bir şekilde geçmesi için zaman, enerji ve potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Vali Tanrısever, "İlimizin turizmde, sporda, sağlıkta, eğitimde, sosyal ve kültürel alanda hedeflediğimiz seviyelere ulaşılabilmiş ve daha yaşanılabilir bir şehir olması, bu şehirde yaşayan herkesin ortak katkısıyla mümkün olacaktır. Bizlere düşen bu amaç doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde birbirimize kenetlenerek ilimiz ve ülkemiz için azimle çalışmaktır. Geçmişten günümüze kadar tüm sorunları inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimiz, bundan sonra da tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkarak, tüm gücü ve güveniyle mutlu yarınlara ulaşacaktır. Bu duygularla, 2024 yılının, ülkemize ve tüm Gümüşhaneli hemşerilerimize iyilikler, güzellikler getirmesini temenni eder, yeni yılınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileklerim" dedi. - GÜMÜŞHANE