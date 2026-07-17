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Vali Sözer Şehit Ailesine Vefa Ziyareti Gerçekleştirdi

Vali Sözer Şehit Ailesine Vefa Ziyareti Gerçekleştirdi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı ve sabır diledi. Ziyarette devletin şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulanırken, şehit için dualar edildi.

Bilecik Faik Oktay Sözer, askeri araç kazasında şehit olan Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal'in ailesine vefa ziyaretinde bulundu.

Vali Sözer beraberindeki Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, Askerlik Şube Başkanı Personel Üsteğmen İsmail Benli, İl Müftüsü Ahmet Dilek ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ile birlikte şehitn Ulş. Uzm. Çvş. Abdurrahman Hilal'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehit Abdurrahman Hilal rahmet ve minnetle yad edilirken, ailesiyle bir süre sohbet eden Valimiz Sözer ve beraberindeki heyet, devletin her zaman şehit ailelerimizin yanında olduğunu ifade ederek aileye sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaret, şehidimiz ve tüm aziz şehitlerimiz için yapılan duaların ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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