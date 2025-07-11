Vali Sözer, Koruyucu Ailelerle Buluştu

Vali Sözer, Koruyucu Ailelerle Buluştu
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, koruyucu aile hizmetlerinin önemine vurgu yaparak bu aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi. Vali, koruyucu ailelerin toplumsal dayanışma ve merhamet kültürünü temsil ettiğini belirtti.

Vali Faik Oktay Sözer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen koruyucu aile hizmeti çerçevesinde koruyucu aileler ve çocuklarıyla buluştu.

Etkinlikte ailelerle sohbet eden Vali Sözer, koruyucu ailelerin üstlendikleri sorumluluğun, toplumda dayanışma ve merhamet kültürünün en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade etti. Sözer, "Aile olmanın, sevgi ve fedakarlıkla mümkün olduğunu en güzel şekilde ortaya koyan koruyucu ailelerimiz ve değerli evlatlarımızla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duydum" dedi.

Çocuklara yalnızca bir yuva değil, aynı zamanda gelecek ve umut da sunduklarını belirten Vali Sözer, devletin daima bu ailelerin yanında olduğunu vurguladı ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Program, aileler ve çocuklarla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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