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Karasu Çayı'nda taşkın alarmına karşı dev müdahale

Karasu Çayı'nda taşkın alarmına karşı dev müdahale
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, taşkın riskini azaltmak için Karasu Çayı Taşkın Kontrol Tesisinde yürütülen temizlik ve ıslah çalışmalarını yerinde denetledi. Çalışmalarla su akış kapasitesi artırılarak yerleşim ve tarım alanlarının korunması hedefleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, taşkın riskini en aza indirmek amacıyla Karasu Çayı Taşkın Kontrol Tesisinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bilecik'te muhtemel taşkın risklerine karşı Karasu Çayı Taşkın Kontrol Tesisinde gerçekleştirilen makineli temizlik ve ıslah çalışmaları yerinde incelendi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sahada yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. 2010 yılında hizmete alınan ve toplam 4 bin 695 metre uzunluğa sahip Karasu Çayı Taşkın Kontrol Tesisinde, zaman içerisinde çay yatağında biriken kum, çakıl, mil, ağaç dalları ve çeşitli rüsubat temizlendi. Gerçekleştirilen çalışmalarla suyun akış kapasitesi artırılırken, muhtemel taşkın riskinin en aza indirilmesi hedeflendi. Çalışmalar sayesinde başta Kayıboyu Mahallesi olmak üzere çevredeki yerleşim alanları ile tarım arazilerinin taşkın riskine karşı daha güvenli hale getirilmesi amaçlandı. Yapılan ıslah çalışmalarıyla birlikte yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için önemli bir adım atıldı.

Vali Faik Oktay Sözer, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyen anlayışla taşkın riski oluşturabilecek alanlarda gerekli çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Karasu Çayı'nda yürütülen temizlik ve ıslah çalışmalarıyla suyun akış kapasitesini artırarak yerleşim alanlarımızı ve tarım arazilerimizi taşkın riskine karşı daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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