Vali Sözer Huzurevi Sakinleriyle Bayramlaştı

Vali Sözer Huzurevi Sakinleriyle Bayramlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, eşi Zeynep Sözer ile birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı ve onlarla sohbet etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, eşi Zeynep Sözer ile birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Sözer, huzurevi sakinlerinin geçmiş bayramını kutladı. Yaşlılarla birebir ilgilenen Vali Sözer, onlarla bolca sohbet edip hal ve hatırlarını sordu. Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Vali Sözer, "Büyüklerimiz, geçmişin tecrübeleriyle geleceğimizi aydınlatan en kıymetli hazinemizdir" dedi.

Ziyaretin sonunda huzurevi sakinlerine çeşitli ikramlar sunulurken, samimi sohbetler ve bayramlaşma görüntüleri renkli anlara sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ziyareti sırasında Vali Sözer'e eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti: Senin bu fizikle başrol olman lazım

Uzak Şehir'in Pakize'si beyaz bikinisiyle nefes kesti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu evleniyor

Süper Lig'in yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor

Gören bir daha bakıyor! Her gün arabasının üzerinde çay taşıyor
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki 'Cinci hoca' yakalandı

17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan "Cinci hoca" yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.