Bilecik Valisi Sözer, Kurban Bayramı'nda Şehitliği Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kurban Bayramı dolayısıyla Bilecik Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit kabirlerinde dua etti, karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle ilgilenip bayramlarını tebrik etti. Sözer, şehit emanetlerine sahip çıkmanın milletin en büyük sorumluluklarından olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı kapsamında Bilecik Şehitliği'ni ziyaret eden Vali Faik Oktay Sözer, şehitlerin kabirleri başında dua etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakan Sözer, şehit aileleriyle de yakından ilgilenerek bayramlarını tebrik etti.

Şehitlikte gerçekleştirilen duaların ardından açıklamalarda bulunan Sözer, şehit emanetlerine sahip çıkmanın milletin en büyük sorumluluklarından biri olduğunu belirterek; "Bu topraklar aziz şehitlerimizin fedakarlıklarıyla bizlere vatan oldu. Kurban Bayramı vesilesiyle kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak milletimizin en önemli sorumluluklarından biridir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
