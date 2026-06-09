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Vali Sözer, ceza infaz kurumlarının personeliyle bir araya geldi

Vali Sözer, ceza infaz kurumlarının personeliyle bir araya geldi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla ceza infaz kurumu müdürleri ve infaz koruma memurlarını kabul ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ceza infaz kurumlarının personeliyle bir araya geldi.

Vali Faik Oktay Sözer, Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Anıl Saygıner, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Müge Servi ve infaz koruma memurlarını makamında kabul etti. Ziyarette ceza infaz kurumlarında yürütülen çalışmalar, denetimli serbestlik uygulamaları ve kurumların genel işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Kurum yöneticileri, yürütülen faaliyetler hakkında Vali Sözer'e bilgi verdi.

Vali Faik Oktay Sözer, "Ceza infaz kurumlarımızda görev yapan personelimiz, toplumun huzuru ve kamu düzeninin sağlanmasında çok önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Tüm çalışanlarımızın gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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