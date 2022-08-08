Vali Şimşek: "Gün birlik günüdür"

Mah-ı Matem programında konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek gün birlik günüdür dedi

SİVAS - Mah-ı Matem programında konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek gün birlik günüdür dedi.

Sivas'ta Muharrem ayı dolayısıyla Cem Vakfı Sivas Şubesi tarafından Mah-ı Matem oruç açma programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Program Mersiye dinletisiyle başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

Programda konuşan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, günün birlik ve ikilikten kurtulma günü oldunu belirterek, "Halk arasında paylaşmanın simgesi haline gelen Aşure günü de aynı kazanda farklılıkları zenginleştiren, ayrışmayı değil, birlik ve beraberliği perçinleyen önemli bir gündür. Renkleri, dinleri, kökenleri, cinsiyetleri ne olursa olsun, insanlık ailesinin bir bütün olduğu unutulmamalıdır. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşlik duygularımızın daha da arttığı bugünlerde gözlerimizin daima barışa, doğruluğa, kardeşliğe bakması, yüreğimizin sevgi, saygı ve hoşgörü ile atması oldukça mühimdir. Çünkü gün birlik günüdür, gün ikilikten kurtulma, dayanışma ve paylaşmayı yayma günüdür. Gün; tıpkı aşurede olduğu gibi bir araya gelen farklı nimetlerin aynı ortak tada katkı sağlaması gibi millet olarak farklılıklarımızla birlikte var olma günümüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle, oruçlarımızın hayırlara vesile olmasını ve Hak katında kabulünü temenni ediyorum" dedi.

"Kardeşliğimizi hedef alanlara karşı uyanık olmalıyız"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, farklılıkların arkasında sığınarak kardeşliği hedef alanlara karşı birlik içerisinde olunması gerektiğini söyleyerek "Bugün bize düşen ırk, din, mezhep ve meşrep farklılıklarının arkasına sığınarak kardeşliğimizi hedef alanlara coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde uyanık durmaktır. Hz. Hüseyin efendimiz gibi daima iyilerin yanında kötülerin ve kötülüklerin karşısında olalım, hakkı ve hakikati ayakta tutalım" ifadelerini kullandı.

"Ramazan ve Muharrem ayı sofralarında birlikteyiz"

Cem Vakfı Sivas Şubesi Başkanı Ünal Karakaş, Ramazan ve Muharrem ayı sofralarında birlikte güçlü olduklarını söyleyerek, "Ramazan sofralarında hep birlikteydik bugün Muharrem ayında Matem sofralarında yine hep beraberiz ve ne kadar güçlü ve kadim bir millet olduğumuzu buradan tüm dünyaya haykırıyoruz. Bugün burada bir arada olmak çok kıymetliydi. Buradan verilecek olan mesajlar çok önemliydi. Hepinizin ayaklarına sağlık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cemevi dedesi tarafından lokma duası yapılarak katılımcılara oruç açma lokması ikram edildi.