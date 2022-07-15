Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişimi esnasında şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in ailesini ziyaret etti. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişimi esnasında şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in ailesini ziyaret etti. Şıldak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen Serin'in Burhaniye ilçesinde yaşayan ailesine ziyarette bulundu. Ziyarette, 15 Temmuz gecesi düşmana geçit vermeyen şehitlerin hakkının hiçbir zaman ödenmeyeceğini vurgulayan Vali Şıldak, birlik ve beraberlik duygularıyla vatan sevgisinin perçinlendiğini belirtti. Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Serin'in ailesi de Vali Şıldak'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. AA / Miraç Kaya - Yerel Hasan Şıldak Balıkesir Yerel Güncel Haberler

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