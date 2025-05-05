Vali Şefik Aygöl, Eğitim Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vali Şefik Aygöl, Eğitim Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, her hafta değişik okulları ziyaret ederek eğitim sürecine katkıda bulunuyor. Bu haftaki ziyaretlerinde Bozüyük Güzel Sanatlar Lisesi ve TOKİ İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, her hafta farklı bir okulda mesaiye başlama geleneğini sürdürüyor. Aygöl, bu haftaya Bozüyük Güzel Sanatlar Lisesi ve TOKİ İlkokulu ziyaretleriyle başladı.

Vali Aygöl, tüm okullarda uygulanan 'Her Gün 20 Dakika Kitap Okuma' etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu. Ziyaret sırasında öğrenciler, hazırladıkları çeşitli etkinliklerle yeteneklerini sergiledi. Program, öğretmenler odasında düzenlenen toplantıyla sona erdi. Öğrencilerle birebir iletişimi önemseyen Vali Aygöl, öğretmenlerle yaptığı toplantıda okulun ihtiyaçlarını ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Eğitime verdiği destekle dikkat çeken Vali Aygöl'ün ziyaretleri, okullardaki eğitim süreçlerine katkı sunmaya devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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