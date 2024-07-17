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Vali Seddar Yavuz'a veda töreni düzenlendi

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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz için Kocaeli Valiliği'nde duygusal bir veda töreni düzenlendi. Vali Yavuz, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalara teşekkür ederek, Kocaeli'ne olan sevgisini dile getirdi. Eşi Selda Yavuz da törende duygusal anlar yaşadı.

KOCAELİ (İHA) – Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Vali Seddar Yavuz için veda töreni düzenlendi. Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Malatya'ya atanan Seddar Yavuz için, Kocaeli Valiliği'nde veda töreni düzenlendi. Valilik personeli, protokol üyeleri, vatandaşlar ve basın mensuplarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Kendisine destek olan herkese minnettarlığını ifade eden Vali Yavuz, Kocaeli'deki görev süresinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu vurgulayarak "Kıymetli eşim ve kaymakamlarımızın çalışması sayesinde 1280 ailenin kapısını çaldık. Kimi zaman üniversitedeki hastanelere, kimi zaman İstanbul'daki hastanelere gittik. Kimseyi çaresiz bırakmadık. Kimsesizlerin kimsesi olmayı unutmayın. Ben bu şehre sevdalandım, İnşallah güzel günlerde buluşuruz. Lütfen bana ve aileme hakkınızı helal edin" dedi.

Eşi Selda Yavuz zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların ardından törene katılanların hepsiyle tek tek vedalaşan Vali Seddar Yavuz, ardından kentten ayrıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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