Vali Polat, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Polat, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Polat, 'Şiddetin her türlüsüne karşıyız'

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyerek "Şiddette sayının bir olması bile bizim için çok yüksek. Hedefimiz sıfır can kaybı, sıfır şiddet." dedi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısında konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyerek "Şiddette sayının bir olması bile bizim için çok yüksek. Hedefimiz sıfır can kaybı, sıfır şiddet." dedi.

Yozgat Valiliği Toplantı Salonunda Vali Ziya Polat başkanlığında düzenlenen programa Belediye Başkanı Celal Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Polat, toplum olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi. Vali Polat, "Şiddette sayının bir olması bile bizim için çok yüksek. Hedefimiz sıfır can kaybı, sıfır şiddet. Bu konuda da tüm kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu sadece günlük, aylık değil hayatımızın her alanında olması gereken davranış şeklidir. Sadece kadına karşı şiddet değil, toplumdaki şiddet yönelimini, sebeplerini bulmak buna uygun çözümler araştırmak için kurumlarımız, üniversitemiz buradalar. Hep beraber çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Şiddetle mücadelede ailenin önemine de değinen Vali Polat, "Örfümüzü, adetimizi hatırlayıp aile yapımızı koruyarak, inançlarımıza bağlı olarak yaşamalıyız. İnşallah bunu toplumun her tarafına yayıp şiddetin sıfır olduğu günleri görürüz. Bu konuda aileden, çocuklarımızdan başlayıp onlara eğitim vermek, farkındalığı artırmak için de kurum ve kuruluşlarımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz sıfır şiddettir." ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı Celal Köse Ziya Polat Yozgat Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title