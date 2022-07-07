Vali Pehlivan Meydancık Kalesinde incelemelerde bulundu Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar temasları çerçevesinde ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Meydancık Kalesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar temasları çerçevesinde ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Meydancık Kalesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. M.Ö. 4'üncü yüzyıllarda Pers döneminde askeri ve idari bir rolü bulunan, 2'nci yüzyılda da Mısır krallarının garnizon kenti olduğu bilinen, geç Roma ve Bizans dönemi mimari izleri taşıyan, tarihte Kirshu olarak da adı geçen Meydancık Kalesinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Silifke Müzesi Arkeolog Yunus Emre Gözen'den bilgiler aldı. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / Yerel Ali Hamza Pehlivan Meydancık Mersin Mısır Yerel Haberler

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