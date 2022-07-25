Vali Pehlivan, Arslanköy'de temaslarda bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy yaylasında bazı temaslarda ve incelemelerde bulundu.

Arslanköy Merası üzerine 2021 yılında yapılan 10 bin ton kapasiteli, yaylalarda hayvancılıkla uğraşan Yörüklerin ve onlara ait hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen su havuzunda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı'dan bilgi aldı. Temasları çerçevesinde su kaynağı ıslahı yapımı sırasında ortaya çıkarılan M.Ö. 2'inci yüz yıl Helenistik Roma dönemine ait olduğu anlaşılan su kemeri ile Arslanköy deresinin kaynağı Yedigöz'de incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, burada bulunan vatandaşlarla da hasbihal etti.

Mersin Valiliği himayelerinde, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen '2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı'nca desteklenen 'Dümbelek Boğazı'nın Turizme Açılması Fizibilite Projesi' çerçevesinde bölgede kayak turizmi ile Mersin turizmi açısından yeni bir kulvar oluşturacağı düşünülen, 2 bin 350 rakımda bulunan Dümbelek Boğazı'nda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Vali Yardımcısı Alp Eren Yılmaz ile Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı'dan bilgiler aldı.

Pehlivan ayrıca, Dümbelek Yaylası Alankuyu ve Teketaşı mevkiinde bulunan küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yörük ailelerin yaşadığı çadır alanlarını ziyaret etti. Yörüklerin kaldığı çadırları inceleyen Pehlivan, ardından çobanların soğuk hava şartlarından korunmak için kullandığı koyun yününden yapılan kepenek giydi. Yörüklerle birlikte koyun derisi içinde yayık ayranı da yapan Vali Pehlivan, Yörüklerle hasbihalde bulunarak istek ve taleplerini dinledi. Ardından bin 200 ton su kapasiteli 'Orman Yangın Havuzu'nda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Arslanköy Orman İşletme Şefi Metin Yiğit'ten bilgi aldı. Vali Pehlivan daha sonra, Cocakdere mevkiinde bulunan Cehennem Deresi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda incelemelerde bulundu. 8 kilometre yürüyüş yolu ile sedir ağaçlarının bulunduğu vadi içeresine doğru giden, yaban keçilerinin bulunduğu saha üzerinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı'dan bilgi aldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel