Vali Özkan, şehit İsmet Işık'ın ailesini ziyaret etti - Haberler

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 21 yıl sonra şehitlik unvanı verilen asker İsmet Işık'ın ailesini ziyaret etti.

İstanbul'da 2001 yılında askerlik yaptığı kışlada öldürülen ve kayıtlara firar olarak geçtikten 19 yıl sonra yapılan yer göstermeyle kıyafet parçaları ve kemiklerine ulaşılan İsmet Işık'a şehitlik unvanı verildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, 21 yıl sonra şehitlik unvanı alan İsmet Işık'ın ailesini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vali Vahdettin Özkan, şehit Işık'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Vali Özkan'a ziyaret sırasında 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Mustafa Durgut, İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz eşlik etti. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel