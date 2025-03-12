Trump'tan Putin'e açık açık tehdit: İstersem Rusya'yı mahvedebilirim

Rusya ile bahar kısa sürdü, Trump Putin'i açık açık tehdit etti
Polonya Başbakanı Tusk kırık ayakla Türkiye'ye geldi, Erdoğan koluna girdi

Başbakan yürüyemeyince Erdoğan hemen koluna girdi
Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var

Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Tek bir amacımız var
Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

Vali Özkan, Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programına Katıldı

Vali Özkan, Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna İftar Programına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Ramazan'ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu dile getiren Özkan, şehitlerin emaneti olan vatana sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Türk milletinin vatan sevgisinin büyük bir güç kaynağı olduğunu belirterek, kahraman Mehmetçiklere başarı diledi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen iftar programına katıldı.

Vali Vahdettin Özkan, 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna düzenlenen iftar programına katıldı. Er ve erbaşların da yer aldığı programda konuşan Vali Özkan, hem Ramazan ayının bereketini hem de milletin birlik ve beraberliğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Özkan, iftar programında masaları tek tek gezerek şehit aileleri, gaziler, er ve erbaşlarla sohbet edip yakından ilgilendi. Vali Özkan, şehitlerin emaneti olan vatana sahip çıkmanın onların fedakarlıklarını unutturmamanın herkesin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

"Devlet ve millet olarak şehitlerimizi her daim rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diyen Vali Özkan, "Bu Ramazan gününde, bu atmosferde gençlerimizin taşıdığı manevi mirastan istifade etmek, memleketimizin birliği ve bütünlüğünü daima korumak hepimizin en önemli vazifesidir. Şahadet kurumuna olan inancı gelecek nesillere aktarmak, sadece kamusal bir görev değil, aynı zamanda bireysel ve vicdani bir sorumluluktur. Allah milletimize sizlerin eksikliğini göstermesin." şeklinde konuştu.

Vali Özkan, Türk milletinin vatan sevgisinin en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, ülkenin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman Mehmetçiklere başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

MHP'den Öcalan için kullanılan ifadeye ilişkin ilk açıklama
img

Milyonlarca hastaya umut oldu! Bu cihazın dünyada eşi benzeri yok
img

Derbide 5 kırmızı kart görüp sahadan çekilecekler
Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Memleket meselesi olduğunu bilerek sürece destek veririz

"Memleket meselesi olduğunu bilerek destek veririz"
İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti

İşgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
ABD'nin gümrük vergilerine Avrupa'dan misilleme! Trump'tan yanıt gecikmedi

AB'nin misillemesi çok ağır oldu! Trump'ın açıklaması zehir zemberek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.