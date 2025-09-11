Vali Osman Varol, Yeni Adli Yılı Kutladı

Adıyaman Valisi Osman Varol, yeni adli yıl dolayısıyla yargı mensuplarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, 2025-2026 Adli Yıl açılışı dolayısıyla yargı mensuplarını ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Adıyaman Adalet Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Demirci ile bir araya gelen Vali Varol, yeni adli yılın başta yargı camiası olmak üzere tüm ülkeye ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Vali Varol, adli yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerde, yargı mensuplarının görevlerinde kolaylıklar dileyerek, hukuk sisteminin sağlıklı işlemesi adına gösterilen çabanın önemine dikkat çekti.

Ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin'i de makamında ziyaret eden Vali Osman Varol, Başsavcı Şahin'in şahsında tüm yargı çalışanlarının yeni adli yılını kutladı. Varol, 2025-2026 adli yılının ülkeye, vatandaşlara ve hukuk camiasına başarılar getirmesi dileğinde bulundu. - ADIYAMAN