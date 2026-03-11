Gölbaşı'nda gönül sofrasında iftar

Adıyaman Valisi Osman Varol ve Kaymakamı Kadir Algın, Ramazan ayının manevi atmosferinde Destici ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

6 Şubat depremlerinin ardından yeni evlerine yerleşen Müjdat Destici ve ailesiyle aynı sofrada buluşan heyet, dualarla açılan iftarın ardından aile fertleriyle bir süre sohbet etti. Vali Osman Varol, ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek özellikle çocukların eğitimi başta olmak üzere devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha hissedildi.

Destici ailesine misafirperverlikleri için teşekkür edilerek yeni yuvalarında sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı