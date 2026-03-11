Haberler

Gölbaşı'nda gönül sofrasında iftar

Gölbaşı'nda gönül sofrasında iftar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol ve Kaymakamı Kadir Algın, Ramazan ayının manevi atmosferinde deprem sonrası yeni yuvalarına yerleşen Destici ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Aileyle yapılan samimi sohbet ve destek ifadeleri birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Adıyaman Valisi Osman Varol ve Kaymakamı Kadir Algın, Ramazan ayının manevi atmosferinde Destici ailesinin iftar sofrasına misafir oldu.

6 Şubat depremlerinin ardından yeni evlerine yerleşen Müjdat Destici ve ailesiyle aynı sofrada buluşan heyet, dualarla açılan iftarın ardından aile fertleriyle bir süre sohbet etti. Vali Osman Varol, ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek özellikle çocukların eğitimi başta olmak üzere devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha hissedildi.

Destici ailesine misafirperverlikleri için teşekkür edilerek yeni yuvalarında sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı

AVM'de kan donduran olay! Daha hayatının baharındaydı
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü