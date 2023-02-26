Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Öner, depremzedeleri ziyaret etti

Yerel Haberler

Vali Öner, depremzedeleri ziyaret etti

Ardahan Valisi Hüseyin Öner eşi Zehra Mine Öner ile birlikte kente gelen depremzede vatandaşları ziyaretlerini sürdürüyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner eşi Zehra Mine Öner ile birlikte kente gelen depremzede vatandaşları ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Öner, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde evleri yıkıma uğradıkları için Hatay ve Malatya'dan sonra, Ardahan'da misafir edilen Çivit ve Karaca ailelerini ziyaret ederek acılarını paylaştı. Depremzede aileleri ile bir süre görüşen Vali öner ve eşi, geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklarla da sohbet edip, oyuncak hediye ederek moral verdi.

Vali Öner yaptığı açıklamada, "Amacımız gelen vatandaşlarımızı en iyi şekilde misafir edebilmek. Çocuklarının eğitimden uzak kalmaması adına onları okula almaya başladık ve aldık. Sağlık ile ilgili sorunları var ise sağlık ekiplerimiz geliyor. Her alanda bütün kurumlarımız burayı ziyaret ederek onların sorunlarını dinleyerek onlara çözüm üretmek adına bir gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Vali Öner ayrıca, depremzede ailelerin kente gelmesiyle birlikte onları kucaklayan, her türlü desteği sağlayan ve moral veren Ardahanlılara da teşekkür etti. - ARDAHAN

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Valiliği Malatya Ardahan Hatay Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title