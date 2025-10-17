Vali Mustafa Çiftçi'nin Tortum ve Uzundere Ziyaretleri

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tortum ve Uzundere ilçelerine gitti.

Programına Tortum ilçesinden başlayan Vali Çiftçi, Bağbaşı Mahallesi'ne geçerek tarihi Taş Camii'de vatandaşlarla birlikte cuma namazını kıldı. Namazın ardından cami ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, tarihi yapının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde değerlendirmelerde bulundu. Cami çıkışında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Çiftçi, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretlerine Bağbaşı Mahallesi'nde ikamet eden engelli çift Ayten ve Halil Göker'in evinde devam eden Vali Çiftçi, ardından Tortum-Pehlivanlı Mahallesi'nde yaşayan ve 44 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Koçak'ı ziyaret etti.

Tortum'daki temaslarının ardından Uzundere ilçesine geçen Vali Mustafa Çiftçi, Kaymakam Muhammed Taha Canpolat'tan ilçede yürütülen kamu yatırımları ve genel çalışmalar hakkında brifing aldı.

Vali Çiftçi, daha sonra Uzundere'ye bağlı Çaybaşı Mahallesi Sanayi Sitesi arkasında, 2024 yılı Şubat ayında meydana gelen kaya düşmesi sonrası Erzurum İl AFAD ekipleri tarafından yapılan teknik etütler ve bölgede riski en aza indirmek amacıyla yürütülen ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesini de ziyaret eden Vali Çiftçi, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dere düzenleme, yatak tanzimi ve tahkimat çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların güvenliği açısından gerekli önlemlerin titizlikle sürdürülmesi talimatını verdi.

Vali Çiftçi'nin ziyaret ve incelemelerinde ilgili kurum yöneticileri de hazır bulundu. - ERZURUM