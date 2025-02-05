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Vali Mustafa Çiftçi, 'Kış Tatbikatı-2025'i izledi

Vali Mustafa Çiftçi, 'Kış Tatbikatı-2025'i izledi
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Kış Tatbikatı-2025'i izledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 'Kış Tatbikatı-2025'i izledi.

20 ülkenin katılımıyla Kars'ta düzenlenen Kış Tatbikatı-2025, 3. Ordu Komutanlığı kontrol ve yönetiminde, 9. Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra edilen tatbikatı izleyen Erzurum Valisi Çiftçi, Kahraman Mehmetçiklerimizin zorlu kış şartlarında gösterdiği üstün performansı yerinde takip etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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