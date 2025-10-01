Vali Mustafa Çiftçi, Down Sendromlu Çocukların Doğum Gününü Kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Valiliğimizin gülleri" diye adlandırdığı down sendromlu özel çocuklar Çağla Okyay ve Elif Ademoğlu'nun doğum günlerinde mutluluklarına ortak oldu.

Valilik personelinin de hazır bulunduğu kutlamada, Çağla ve Elif için hazırlanan doğum günü pastası hep birlikte kesildi. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Valiniz Sayın Mustafa Çiftçi, yakından ilgilendiği Valiliğimizin güllerine hediyelerini vererek onların sevinçlerini paylaştı. Samimi anların yaşandığı kutlamada, sevgi dolu bakışları ve içten gülüşleriyle Çağla ve Elif, herkese unutulmaz bir gün yaşattı. Rabbim, iki güzel evladımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu uzun ömürler nasip etsin" denildi. - ERZURUM