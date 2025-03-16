Vali Mustafa Çiftçi'den Jandarma Yol Kontrol Noktası Ziyareti
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum ilçesindeki yeni faaliyete geçen 'Jandarma Yol Kontrol Noktası'nı ziyaret ederek denetimlerle ilgili bilgi aldı. Kazaların önlenmesi hedeflenen nokta, geçmişteki trafik kazalarının yaşandığı rampada inşa edildi.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Jandarma Yol Kontrol Noktası"nı ziyaret etti.
Tortum ilçesi Aksu Mahallesi sınırlarında faaliyete yeni geçirilen "Jandarma Yol Kontrol Noktası"nı ziyaret ederek Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'dan denetimlerle ilgili bilgi aldı.
Geçmiş dönemlerde trafik kazalarının yaşandığı Aksu Mahallesi'ndeki rampaya inşa edilen yol kontrol noktasının faaliyete geçmesiyle birlikte ortaya çıkması muhtemel kazaların önlenmesi hedefleniyor. - ERZURUM