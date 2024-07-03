Vali Mustafa Çiftçi, Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1'i ziyaret etti

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1'de incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, kurum müdürü Cihangir Demir'den bir brifing aldı. Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 ziyaretinde Vali Mustafa Çiftçi'ye Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk ve Geri Gönderme Merkezi-2 Müdürü Hakan Kaya eşlik etti. - ERZURUM