Vali Musa Işın, İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu

Vali Musa Işın, Kütahya Valiliğince düzenlenen ve iş insanı İsmet Güral'ın katkılarıyla 600 kişinin oruç açtığı iftar çadırında, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Işın, "Mübarek Ramazan ayının İslam alemi, aziz milletimiz ve değerli hemşehrilerimiz için huzurlu, sağlıklı ve bereketli geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim" dedi. - KÜTAHYA