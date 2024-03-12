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Vali Musa Işın, İftar Çadırında Vatandaşlarla Buluştu

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Kütahya Valisi Musa Işın, iş insanı İsmet Güral'ın katkılarıyla düzenlenen iftar çadırında 600 kişiyle bir araya geldi. Işın, vatandaşlara Ramazan ayını tebrik ederek huzurlu ve bereketli bir ay geçirmelerini diledi.

Vali Musa Işın, Kütahya Valiliğince düzenlenen ve iş insanı İsmet Güral'ın katkılarıyla 600 kişinin oruç açtığı iftar çadırında, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Işın, "Mübarek Ramazan ayının İslam alemi, aziz milletimiz ve değerli hemşehrilerimiz için huzurlu, sağlıklı ve bereketli geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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