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Vali Mükerrem Ünlüer, 23 Nisan'da koltuğunu öğrenciye teslim etti

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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu ilkokul öğrencisi Ali Altay Samray'a devretti. Minik vali Samray, savaştan etkilenen çocuklara dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Vali Mükerrem Ünlüer koltuğunu ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ali Altay Samray'a teslim etti. Minik Samray, savaştan etkilenen çocukları unutmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in koltuğuna Ayşe Gümüşer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ali Altay Samray oturdu.

Minik vali Samray dünyaya mesaj vererek, "Bu bayramı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e en içten şekilde teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Ne olursa olsun, barış içerisinde yaşayıp eğitim almak tüm çocukların hakkıdır. Fakat savaş içerisinde olan Filistin ve Ukrayna çocukları savaştan dolayı bu bayramı kutlayamamaktadır. Keşke onlar da bizim gibi güzel bir şekilde bu bayramı kutlayabilseler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milletimize ve bütün çocuklarımıza kutlu olsun" dedi.

"Geleceğimiz çocuklardır"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise, "Bugün yerlerimizi genç kardeşlerimize bıraktık, talimatlarını gördünüz biz de memnun olduk. Geleceğimiz bunlardır ve bütün yatırımlarımız bunlara yöneliktir. İnşallah Kahramanmaraş'ın çok daha güçlü, bütün afetlere karşı dirençli bir şehir yaparız. Hem öğrencilerimizin taleplerini yerine getiririz hem de vatandaşlarımızın. Her kesim ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizi her alanda yaşanabilir ve dirençli bir hale getireceğiz. Herkes görecek ki, 6 Şubat'tan öncesine benzemeyen yepyeni bir Kahramanmaraş ortaya çıkacak ve bu şehirde mutlu bir şekilde hemşehrilerimiz yaşayacak. Genç valimize de hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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