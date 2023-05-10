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Vali Mete Buhara, muhtarları dinledi

Vali Mete Buhara, muhtarları dinledi

Yerel Haberler

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkez ilçe, mahalle ve köy muhtarlarını dinledi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkez ilçe, mahalle ve köy muhtarlarını dinledi.

Kırşehir Müzesi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlara hitap eden Vali Mete Buhara, "Vatandaş ile devlet arasında bir köprü vazifesi gören muhtarlarımızı dinleyerek düzenli değerlendirmeler yapıyoruz. Muhtarlar devletimizde köprü görevini görüyor" dedi.

İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantı muhtarların taleplerinin dinlenmesi ve yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasıyla son buldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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