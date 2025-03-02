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Vali Mehmet Makas ve Eşi Elif Makas, Çocuklarla İftar Yaptı

Vali Mehmet Makas ve Eşi Elif Makas, Çocuklarla İftar Yaptı
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklarla iftar yaptı. İftar sonrası çocukların eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Vali Makas, onlarla sohbet edip geleceğe dair planlarını dinledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklarla iftar yaparak onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklarla iftar yaptı.

İftar yemeğinin ardından çocukların eğitim süreçleri hakkında bilgi alan Vali Makas, onların geleceğe dair planlarını dinleyerek sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Makas çifti, onların mutluluğunu paylaşarak keyifli anlar yaşadı.

Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektiren Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, çocuklara teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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