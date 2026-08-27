Hatay Valisi Masatlı ve Eşi, Bilgin Kardeşleri Evlerinde Ziyaret Etti
Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' kapsamında Antakya'da yaşayan Bilgin kardeşleri evlerinde ziyaret ederek aileyle sohbet etti, talep ve beklentileri dinledi. Çocuklarla ilgilenilen ziyarette hediyeler takdim edilirken, Vali Masatlı gönül odaklı çalışmaların sürdüğünü vurguladı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Antakya'da ikamet eden Bilgin kardeşleri evlerinde ziyaret etti.
Ziyarette aile bireyleriyle sohbet eden Vali Masatlı ve Esra Masatlı, ailelerin talep ve beklentilerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenilen ziyarette günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.
Vali Masatlı, ailelerle bir araya gelmenin ve özellikle çocukların mutluluğuna ortak olmanın önemine dikkat çekerek, gönül odaklı çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı