Vali Makas'tan Orman Yangınları İçin Uyarı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yaz aylarında artan sıcaklıkların orman yangını riskini yükselttiğini belirterek, vatandaşlara dikkatli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir çok yangının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekildi. Anız yakma, cam ve plastik gibi maddelerin doğaya gelişigüzel bırakılmasının yangına sebep olabileceği hatırlatıldı.

Vali Mehmet Makas'ın ifadelerine de yer verilen açıklamada, vatandaşlara; ormanlık ve kırsal alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmaritlerini çevreye atmamaları ve herhangi bir yangın durumunda ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Yaz mevsiminin etkisiyle orman yangınlarının ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Vali Makas, "Ormanlarımız nefesimizdir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için hep birlikte duyarlılık göstermeliyiz" dedi. - KIRIKKALE