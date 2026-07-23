Düzce Valisi Makas, yeni Başsavcı Ünalan'ı ziyaret etti

Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Muhammet Emin Ünalan ile bir araya gelerek yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Vali Mehmet Makas, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) son atama kararnamesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Muhammet Emin Ünalan'ı ziyaret etti. Düzce Adliyesi'nde gerçekleşen buluşmada Vali Makas, Başsavcı Ünalan'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başsavcı Muhammet Emin Ünalan ise Vali Mehmet Makas'a nazik temennileri dolayısıyla teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı