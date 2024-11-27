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Vali Makas, Soğuk Havalarda Sokakta Kalanlar İçin Yardım Çağrısında Bulundu

Vali Makas, Soğuk Havalarda Sokakta Kalanlar İçin Yardım Çağrısında Bulundu
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, soğuk havalarda sokakta kalan vatandaşların yardım alabilmesi için ihtiyaç sahiplerinin Valiliğe bildirilmesini istedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dayanışma ve merhametin önemine vurgu yaptı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, soğuk havalarda kimsenin sokakta kalmaması için ihtiyaç sahiplerinin Valiliğe bildirilmesini istedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sokakta kalan vatandaşlara yardım eli uzatılması için çağrıda bulundu. Vali Makas, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hava soğuk, kimse sokakta kalmasın. Kırıkkale'mizin güzel insanları, lütfen bizlere yardımcı olun" ifadelerini kullandı.

Sokakta kalan ya da kalacak yeri olmayan kişilerin Valiliğe bildirilmesi durumunda bu kişilerin misafir edileceğini belirten Makas, dayanışma ve merhametin önemine dikkat çekti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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