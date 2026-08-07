Haberler

Vali Makas, Huzurevi Sakinlerinin Doğum Gününü Kutladı

Vali Makas, Huzurevi Sakinlerinin Doğum Gününü Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Neriman Çilingir Huzurevi'ni ziyaret ederek ağustos ayında doğan sakinlerin doğum günü kutlamasına katıldı. Makas çifti, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenip sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür diledi. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen etkinlik, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, Neriman Çilingir Huzurevi'ni ziyaret ederek ağustos ayında doğan huzurevi sakinlerinin doğum günü kutlamasına katıldı. Büyüklerle yakından ilgilenen Makas, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Vali Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte Neriman Çilingir Huzurevi'ni ziyaret etti. Huzurevinde ağustos ayında doğan sakinler için düzenlenen doğum günü programına katılan Vali Makas, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Büyüklerin doğum günü sevincine ortak olan Makas çifti, kendileriyle tek tek ilgilenip sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.

Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen programda huzurevi sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, doğum günü etkinliği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Yeni Parti'nin genel merkez binası: Bakın aylık kirası ne kadarmış

İşte "Yeni Parti"nin yeni binası: Açılacağı tarih manidar
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan'dan tarihi Mekke Anlaşması çağrısı: Tüm kardeş ülkelere açık
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler