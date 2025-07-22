Vali Makas, Delice'de yapılan devlet yatırımlarını yerinde inceledi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Delice ilçesinde şehit ailesini ziyaret etti, köy sakinleriyle buluştu ve yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, şehit Polis Memuru Ali Saykılı'nın annesi Gülpare Saykılı'yı, Delice ilçesine bağlı Çoğul köyündeki evinde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. Şehit ailelerine verdikleri önemi vurgulayan Vali Makas, "Şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanındayız" dedi.

Ziyaret çerçevesinde Çoğul köyüne geçen Vali Makas, vatandaşlarla bir araya geldi. İlçeye ve köylere kazandırılan devlet yatırımları hakkında bilgi veren Makas, vatandaşların taleplerini dinledi.

Evliyalı-Kocabaş köyleri Grup Yolu üzerindeki yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Makas, İl Özel İdaresi yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaları yürüten personele kolaylıklar dileyen Vali Makas, yolun kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Delice programına, Kaymakam Tugay Cingirt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Acar katıldı. - KIRIKKALE