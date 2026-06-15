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Kahta'da kamu yatırımları yerinde incelendi

Kahta'da kamu yatırımları yerinde incelendi
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Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Kahta ilçesinde tamamlanan ve devam eden kamu yatırımlarını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya geldi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden kamu yatırım ve projeleri, Vali Abdullah Küçük tarafından yerinde incelendi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, vatandaşların talep ve ihtiyaçları da dinlendi.

İncelemeler kapsamında hizmete sunulan Kahta Spor Kompleksi, Kahta 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Kahta Millet Bahçesi ziyaret edildi. Ayrıca tamamlanma aşamasına gelen Kahta Merkez Amirliği Hizmet Binası ile Girne Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli ilkokulda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Küçük, Salkımbağı mevkiinde Emlak Konut tarafından inşa edilerek hak sahiplerinin yerleşimine açılan deprem konutlarında da incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçenin sosyal yaşamına, eğitim altyapısına, sağlık hizmetlerine, güvenlik kapasitesine ve şehir estetiğine katkı sunacak yatırımların mevcut durumu ele alındı.

Yetkililerden projelerin ilerleyişine ilişkin bilgi alan Vali Küçük, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Kahta'nın gelişimine katkı sağlaması hedeflenen yatırımların ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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