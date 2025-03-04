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Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan Erenler Polis Noktası Ziyareti

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan Erenler Polis Noktası Ziyareti
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Erenler Polis Noktasını ziyaret ederek güvenlik tedbirlerini inceledi ve polis ekiplerine başarılar diledi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Erenler Polis Noktasını ziyaret ederek güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Polis ekiplerine çalışmalarında başarılar dileyen Vali Yiğitbaşı, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Ziyaret sırasında bölgedeki güvenlik önlemlerinin etkinliği değerlendirildi ve yapılabilecek iyileştirmeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Yiğitbaşı, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği içi 7/24 fedakarca görevini ifa eden tüm güvenlik güçlerine teşekkür ettiğini söyleyerek görevi başında ki polislere kolaylık diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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