Üye Girişi
Haberler

Vali Koç ve Eşi, Serebral Palsi Hastası Toprak'ı Ziyaret Etti

Vali Koç ve Eşi, Serebral Palsi Hastası Toprak'ı Ziyaret Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü'nde 8 yaşındaki serebral palsi hastası Toprak Şekerci'yi evinde ziyaret ederek duygusal anlar yaşadılar. Vali Koç, özel günde serebral palsi hastalarına destek mesajı verdi.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla 8 yaşındaki serebral palsi hastası Toprak Şekerci'yi evinde ziyaret ederek, minik yüreğe umut oldu.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, evinde ziyaret ettikleri Toprak Şekerci'nin ailesiyle sohbet ederek, çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Küçük çocuğu sevgiyle kucaklayan Vali Koç ve eşi, duygusal anlar yaşadı. Vali Koç, "Toprak gibi melek yüzlü çocuklarımızın varlığı hayatımıza anlam katıyor. Onunla gurur duyuyoruz. Bu özel günde tüm serebral palsi hastalarına ve ailelerine sağlıklı günler diliyorum. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam sürmeleri için her türlü desteği vermeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Toprak'ın ailesi ise, "Vali Bey ve eşi bizi yalnız bırakmadılar. Ziyaretleri bizim için çok anlamlı oldu. Toprak'a gösterdikleri ilgi ve sevgi, bize büyük güç veriyor. Allah onlardan razı olsun" diyerek teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Neslihan Gül Mustafa Koç Sağlık 6 Ekim Yerel Yaşam Dünya

İzmir'deki parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdahale etti

Parçalanmış kadın vücudu maketlerine polis müdalesi

 İzmir'deki korkunç görüntüler sonrası valilikten gelen açıklama 'Bugüne kadar neredeydiniz' dedirtti

Korkunç görüntü sonrası İzmir Valiliği'nden açıklama geldi

 İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu

İran'dan dikkat çeken karar: Tüm uçuşlar durduruldu
Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ciro Immobile hangi takımda oynuyor? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Gaziantep FK maç sonucu! Galatasaray- Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray- Alanyaspor maç özeti! CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Gaziantep FK maç özeti! Beşiktaş-Gaziantep FK maçı kaç kaç? Beşiktaş-Gaziantep FK CANLI izle! CANLI ANLATIM | Galatasaray-Alanyaspor maç özeti! Galatasaray-Alanyaspor maçı kaç kaç? Galatasaray-Alanyaspor CANLI izle! CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Gaziantep FK Bein Sports 2 canlı izle! Beşiktaş-Gaziantep FK 6 Ekim canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sports 1 canlı izle! GS-Alanyaspor 6 Ekim canlı yayın bilgileri... Beşiktaş ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i açıklandı mı? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 114. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Masterchef Canlı İzle! 6 Ekim Masterchef CANLI izle! Masterchef CANLI izleme linki!
title