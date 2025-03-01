Vali Koç ve Eşi Ramazan İftarında Tunca Ailesiyle Buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ramazan ayının ilk iftarında Tunca ailesinin misafiri oldu. Aile fertleriyle sofraya oturan Vali Koç ve eşi, oruçlarını açtı, samimi sohbetleriyle Ramazan'ın bereketini paylaştı.

İftar öncesinde aile bireyleriyle sohbet eden Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, evin çocuklarıyla yakından ilgilendi. Çocuklarla oyun oynayıp hatıra fotoğrafları çektiren Neslihan Gül Koç, onlara çeşitli hediyeler takdim etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu en güzel şekilde yaşamak adına vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, "Ramazan, paylaşmanın ve kardeşliğin ayıdır. Bizler de bu mübarek ay boyunca hemşehrilerimizle aynı sofraya oturacak, dualarımızı ve ekmeğimizi paylaşacağız" dedi.

Ramazan ayının manevi iklimini vatandaşlarla iç içe yaşayacaklarını belirten Vali Koç, "Kapımız da gönlümüz de milletimize sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

İftar sofrasında sıcak ve samimi anlar yaşanırken, Tunca ailesi ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Koç ve eşine teşekkür etti. - AĞRI