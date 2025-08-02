Vali Karakaya, Tatvan'daki Yol Çalışmalarını İnceledi

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan'a bağlı Göllü ve Çanakdüzü köylerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi tarafından yapımı sürdürülen yol çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Karakaya, bitümlü sıcak karışım birinci sınıf kaplama asfalt çalışmalarıyla devam eden yol hattına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Karakaya, vatandaşların en iyi hizmeti almayı hak ettiğini belirterek, çalışmaların kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasının hedeflendiğini ifade etti. İncelemelerde Vali Karakaya'ya Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ilgili kurum amirleri eşlik etti. - BİTLİS