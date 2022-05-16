Vali Karadeniz kurum müdürlerini ağırladı - Haberler

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ile Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü V. Buket İnce'yi makamında kabul etti.

Her yıl 15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Tuğan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi gönüllü öğrencilerinden oluşan heyet Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Heyet ziyarette Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi. Ecdadın emanet ettiği ülkede yarınların mimarının gençler olacağını söyleyen Vali Karadeniz, "Gençlerimizin milli ve manevi değerlerimize sahip bir şekilde Dünya bilim standartlarını yakalamış, ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Ülke kalkınmasını sağlayacak olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için de bizlere düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz" dedi.

Vali Karadeniz, ziyareti sebebiyle Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Sosyal Güvenlik Haftası sebebiyle Vali Karadeniz'e ziyaret

Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü V. Buket İnce, İl Müdür Yardımcıları İsmail Aktaş ve Kenan Erkol, Şehzadeler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Özkan Çemek ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Aylin Işık'tan oluşan heyet Sosyal Güvenlik Haftası Sebebiyle Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Heyet, ziyarette Sosyal Güvenlik Kurumunun çalışmaları, faaliyetleri ve hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Sosyal güvenlik teşkilatının insanlarımızın geleceği ve huzuru konusunda toplumun her kesimine dokunarak önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Vali Karadeniz, ziyareti sebebiyle Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü V. İnce ve beraberindeki heyete teşekkür ederek Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel