Vali Işın, Dumlupınar'da müze ve şehitlikleri ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Dumlupınar ilçesinde Atatürk Karargah Evini ve Dumlupınar Müzesini ziyaret etti.

Valis Musa Işın, DKMP 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutan Meydan Muharebesi'ni sevk ve idare ettiği Altıntaş Zafertepeçalköy'de ve 30 Ağustos 1922'de Türk ordusunun büyük zaferini kazandığı topraklarda, 137 bin şehit anısına yapılan Dumlupınar Şehitliğinde tören hazırlıklarını ve yerinde inceledi. İnceleme sonrası Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı ve günümüzde müze olarak hizmet veren Atatürk Karargah Evini ve Dumlupınar Müzesini ziyaret etti - KÜTAHYA