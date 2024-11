Eskişehir Valisi, Şehit Kamil Üngör'ün Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde 14 Nisan 2001 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından haince pusuya düşürülerek şehit edilen Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün Seyitgazi İlçesindeki ailesini ziyaret etti.

Vali Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette şehidin babası Mehmet Üngör ve annesi Hacer Üngör ile bir araya gelerek, ailenin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Vali Hüseyin Aksoy, şehit Kamil Üngör'ün vatan için yaptığı fedakarlığın unutulmayacağını ve her zaman minnetle anılacağını ifade ederek devlet ve milletimizin, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olacağını söyledi. Hüseyin Aksoy, beraberindekiler ve şehidin ailesi ile birlikte şehit Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör için dua ettikten sonra ziyaretini sonlandırdı. - ESKİŞEHİR