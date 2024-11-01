Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Valisi, Şehit Kamil Üngör'ün Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi, Şehit Kamil Üngör'ün Ailesini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 14 Nisan 2001 tarihinde Bingöl'ün Genç ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün ailesini Seyitgazi İlçesinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Vali Aksoy, şehidin fedakarlığının unutulmayacağını belirtti ve devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde 14 Nisan 2001 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından haince pusuya düşürülerek şehit edilen Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün Seyitgazi İlçesindeki ailesini ziyaret etti.

Bir dizi program için Seyitgazi İlçesinde bulunan Vali Hüseyin Aksoy, Bingöl'ün Genç ilçesi Yazıkonak bölgesinde 14 Nisan 2001 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından haince pusuya düşürülerek şehit edilen Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör'ün Seyitgazi İlçesi Ayvalı Mahallesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Vali, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek sağlıklı ömürler diledi.

Vali Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette şehidin babası Mehmet Üngör ve annesi Hacer Üngör ile bir araya gelerek, ailenin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Vali Hüseyin Aksoy, şehit Kamil Üngör'ün vatan için yaptığı fedakarlığın unutulmayacağını ve her zaman minnetle anılacağını ifade ederek devlet ve milletimizin, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanında olacağını söyledi. Hüseyin Aksoy, beraberindekiler ve şehidin ailesi ile birlikte şehit Jandarma Komando Onbaşı Kamil Üngör için dua ettikten sonra ziyaretini sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı

Esenyurt'ta koltuğa oturan kayyum Can Aksoy'dan bir talimat daha

 Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri

Esenyurt'taki mitinge katılmama nedeni partiyi karıştıracak cinsten

 Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı

Kuran kursu hocası yurttaki 20 çocuğa aylarca işkence etmiş
Enflasyon yüzde 41,5 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 13,46 zam alacak

Milyonlarca emeklinin alacağı zam netleşiyor
GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Kuran kursunda 20 çocuğa ne oldu? Olay ne, nerede oldu? EN YENİ CUMA MESAJLARI 1 KASIM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 1 KASIM | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! CUMA HUTBESİ 1 KASIM | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.