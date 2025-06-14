Vali Hüseyin Aksoy'dan LGS Öğrencilerine Başarı Dileği

Vali Hüseyin Aksoy'dan LGS Öğrencilerine Başarı Dileği
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere mesaj yayımlayarak başarılar diledi. Sınav, yurt genelinde yarın gerçekleştirilecek.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına girecek öğrencilere başarılar dilediğini belirten bir mesaj yayımladı.

Yarın yurt genelinde LGS heyecanı yaşanacak. Sınavın 1'inci oturumunun 09.30'da, 2'nci oturumunun ise 11.30'da başlayacağı açıklanırken, Vali Aksoy bir mesaj yayımlayarak öğrencilere başarılar diledi. Vali Aksoy, mesajında, "İki oturum halinde, 50 sınav merkezinde LGS sınavına girecek 9 bin 627 öğrencimize yürekten başarılar diliyorum. Uzun süredir verilen emeğin karşılık bulduğu, heyecanın yerini sevinç ve gurura bıraktığı bir sınav süreci olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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